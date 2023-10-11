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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في المواجهات مع الاحتلال بنابلس

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم ط.فلان، وإصابة 11 آخرين، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

 

ونقلت وكالة أنباء فلسطين "وفا" عن مصادر طبية فلسطينية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا.

 

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.

 

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطواقم نقلت 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين جنوب البلدة إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومستشفى سلفيت الحكومي، بعضهم جروحه حرجة.

 

وأضافت أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا النار خلال المواجهات على إسعاف عقربا بشكل مباشر وأصابوا زجاج المركبة.

الأعلام الفلسطينية الرصاص الحي الهلال الأحمر الإعلام الفلسطيني المستعمرين بلدة قصرة جنوب نابلس الفلسطينية

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