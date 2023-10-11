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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية عنيفة على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على قطاع غزة الآن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس، ردا على اقتحام واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

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وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية لم تسمها، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الممنوع دوليا خلال غاراتها على قطاع غزة.

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