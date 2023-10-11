المقاومة الفلسطينية تعلن قصف بئر سبع وأسدود بالصواريخ

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنها أطلقت دفعة من الصواريخ تجاه مستوطنات بئر سبع وأسدود.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في أسدود وبئر سبع ونتيفوت وغيرها من مستوطنات الجنوب.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، انطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ باتجاه عسقلان وبئر السبع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات جنوب إسرائيل.

وأوضحت صحيفة “هارتس” العبرية، أن صافرات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان وفي مستوطنات غلاف غزة.