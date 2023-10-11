تحذير مرعب وعاجل .. زلازل مدمرة تهدد أكبر محافظات تركيا

حذر عالم الزلازل الياباني يوشينوري موريواكي، من وقوع زلازل مدمرة تركيا بـ إزمير واسطنبول قد تصل قوته إلي 7.9 درجة علي مقياس ريختر.

قال موريواكي: “لقد عملت في مجال الزلازل في مانيسا وإزمير. لقد كنت في تركيا لمدة 32 عامًا. طوال هذه السنوات، بدءًا من سيليفري، خط صدع الأناضول الشرقي، وإيلازيج، ثم كهرمان مرعش، بينما كنت في إيلازيج، كان هناك زلزال في مانيسا وموجلا وكان هناك زلزال في إزمير. انهار 18 مبنى في الزلزال الذي وقع في إزمير، لكن خط الصدع في إزمير لم ينكسر، وانكسر خط الصدع في بحر إيجه”.

وأضاف: “لذلك سيحاول خط الصدع في إزمير التخلص من الطاقة التي جمعها، لذلك يمكننا القول إننا نتوقع زلزالًا في إزمير”.

كما أدلى خبير الزلازل الياباني، الذي علق على زلزال إزمير المحتمل، بتصريحات حول زلزال مرمرة المتوقع.

وقال موريواكي: “أستطيع أن أقول إننا نتوقع وقوع زلزال في بينجول وموش وبيتليس ووان ومنطقة مرمرة ومنطقة إزمير، حيث يلتقي خط الصدع الأناضولي الشرقي وخط الصدع شمال الأناضول. منذ أن انكسر خط الصدع مرة واحدة في مانيسا”.

وأضاف: “نتوقع وقوع الزلزال في إزمير. قد يكون السيناريو الأسوأ بالنسبة لمرمرا 7.9 درجة، ولكن حتى في أسوأ السيناريوهات بالنسبة لإزمير، فإن قوة الزلزال ستكون أقل من 7 درجات”.