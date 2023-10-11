عرض "مسافر ليل" و"أحفاد دافينشي" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، اليوم الأربعاء، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات اليوم العاشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "مسافر ليل"، وهو لفرقة الأنفوشي المسرحية، تأليف صلاح عبدالصبور، وإخراج أحمد علاء علي.



تدور الأحداث حول راكب يسافر ليلا متجها إلى مكان ما على متن قطار يشبه بطن الحوت الميت، وخلال سفره يلتقي بعامل التذاكر الذي يمارس عليه كل أنواع الهيمنة والسلطة في إطار عبثي.

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة الأنفوشي المسرحية، ويحمل عنوان "أحفاد دافينشي"، وهو من تأليف جان جينيه، دراما تورج وإخراج محمد بهجت.

وتدور الأحداث حول خادمتين تعملان في منزل ريكاردو أحد أبناء الرسام المشهور ليوناردو دافينشي، ويعاقبان سويا في ليلة واحدة داخل قبو القصر فيكتشفان سرا غامضا.

ويقام المهرجان الختامي لنوادي المسرح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية ، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح ، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض، يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.