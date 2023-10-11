شاهد| حالات الذعر في حيفا بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخا بعيد المدى

أفادت وسائل إعلام ومصادر عبرية ، اليوم الأربعاء، بأنتشار حالات الذعر في حيفا جراء سماع أصوات الإنذارات ودوي انفجار.

وتداولت مواقع التواصل الأجتماعي فيديو لحالات الذعر في حيفا جراء أصوات الأنفجار.

قالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، "صافرات الإنذار تدوي تحذيرا من تسلل طائرات مسيرة إلى حيفا وجلبوع والكرمل".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت صاروخا بعيد المدى على منطقة حيفا.

كما دوت صافرات الإنذار في منطقة حيفا محذرة من دخول قوات المقاومة الفلسطينية في البلدات الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومنذ قليل، قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، إن ١٥ طائرة شراعية تسللت من لبنان باتجاه الجليل مع وصول مقاتلين للمستوطنات.