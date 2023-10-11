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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة المعارضة.. اجتماع أمني عاجل في إسرائيل

إسرائيل
إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، ببدء اجتماع مجلس الوزراء الأمني لإسرائيل بمشاركة زعيم المعارضة بيني جانتس، وغادي أيزنكوت.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الاحتلال، بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في خطاب للشعب، على خلفية الحرب في الجنوب مع المقاومة الفلسطينية، إن حظر التجول هو بمثابة حكومة طوارئ، وهذا هو وقت الاتحاد ضد المقاومة الفلسطينية والعمل كقبضة حازمة، وهذا هو أمر الساعة سواء في الشعب أو في الكنيست أو في حكومة الطوارئ.

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