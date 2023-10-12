بذور الخرفيش.. عشبة تحمي من السموم والعظام وعلاج للزهايمر..تعرف على فوائدها الصحية

يعتبر مستخلص بذور الخرفيش والمعروفة باسم عشبة حليب الشوك علاج عشبي ، حيث أن المكونات النشطة في العشبة هي مجموعة من المركبات النباتية المعروفة مجتمعة باسم سيليمارين.

حيث يحتوي مستخلص بذور الخرفيش على كمية عالية من السيليمارين بين 65-80٪ التي تتركز من نبتة شوك الحليب ، و أن السيليمارين المستخرج له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات .

حيث يتم استخدام بذور الخرفيش تقليديًا لعلاج اضطرابات الكبد والمرارة ، وتعزيز إنتاج حليب الثدي ، والوقاية من السرطان ، وحتى حماية الكبد من الكحول والسموم البيئية الأخرى.

لذا فإن بذور الخرفيش تحمي من السموم والعظام وعلاج للزهايمر ويعزز الحليب لدى المرضعات.

يحمي الكبد:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النبانات والأعشاب البرية، أنه غالبًا ما يتم الترويج إلى الخرفيش "حليب الشوك" لتأثيراته في حماية الكبد ، ويتم استخدامه بانتظام كعلاج تكميلي من قبل الأشخاص الذين يعانون من تلف الكبد ، كما أنه يستخدم لحماية الكبد من السموم .

وقد أظهرت الدراسات تحسنًا في وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد الذين تناولوا مكملات الخرفيش ، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الكبد وتلف الكبد ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية عمله .

ووجدت إحدى الدراسات أيضًا أنه قد يؤدي إلى إطالة متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص المصابين بتليف الكبد بسبب مرض الكبد الكحولي ، ومع ذلك فإن نتائج الدراسات كانت مختلطة ولم تجتمع على أن مستخلص شوك الحليب له تأثير مفيد على أمراض الكبد .

وتساعد على تحسين الهَضم امتصاص الفيتامينات والمَعادن بشكل جيد خاصّةً امتصاص الحديد. كما يُساعد في عملية هَضم الدُهون بسبب نقص عُصارة المَعِدة.

تحمي العظام:

وتعتبر هشاشة العظام مرض يسببه فقدان العظام التدريجي ، وعادة ما يتطور ببطء على مدى عدد من السنوات ويسبب ضعف وهشاشة العظام التي تنكسر بسهولة حتى بعد السقوط الطفيف ، تم عرض الخرفيش في أنابيب الاختبار التجريبية والدراسات على الحيوانات لتحفيز تمعدن العظام وربما يكون وقائيًا ضد فقدان العظام ، نتيجة لذلك

وقد أقترح الباحثون أن الخرفيش قد يكون علاجًا مفيدًا لمنع أو تأخير فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس ، وفي الحيوانات ثبت أن الخرفيش ، يحفز تمعدن العظام ، ومع ذلك فإن كيفية تأثيره على البشر غير معروفة حاليًا .

وقد تم استخدام الخرفيش ،كعلاج تقليدي للحالات العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون لأكثر من ألفي عام ، وتعني خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أنه من المحتمل أن يكون وقائيًا للأعصاب ويمكن أن يساعد في منع تدهور وظائف المخ التي تعاني منها مع تقدمك في العمر .

علاج السرطان:

وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الخرفيش ، قد يكون مفيدًا في تقليل الآثار الجانبية لعلاجات السرطان .

وقد يجعل العلاج الكيميائي أكثر فاعلية ضد بعض أنواع السرطان ، وفي بعض الحالات ، يدمر الخلايا السرطانية ، ومع ذلك فإن الدراسات التي أجريت على البشر محدودة للغاية .

كما يمكن أن يعزز إنتاج حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات ، ويُعتقد أنه يعمل عن طريق إنتاج المزيد من هرمون البرولاكتين المنتج للحليب .

وتعد كمُقوي مُمتاز لجهاز المناعة. يدعم الخلايا ، التي تتصدى للأجسام الغريبة التي تُهاجم الكبد، وذلك بسبب احتوائه على مادّة السيليبنين .

تستخدم للتخفيف من التقيؤ والغثيان لدى الحامل ولِعلاج الأنيميا أو فَقر الدّم أثناء الحمل.

كما تحافظ على نضارة البشرة وتعلاج مشاكلها وأهمها حَب الشباب في الوجه والظهر ، وأيضاً يُستخدم في علاج مرض الصَدفية.

