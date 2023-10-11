الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس السيسى تستقبل وفد الحرية المصري

استقبلت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفدا من حزب الحرية المصري، يضم عددا من القيادات والأعضاء المركزيين، إلى مقر الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

يأتي هذا في اطار استكمال خطوات دعم الحزب للرئيس السيسي.

وترأس الوفد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس الحزب، النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، دكتور احمد بيومي، الأمين العام المساعد، الدكتورة جيهان البيومي، امينة المرأة، النائبة امل سلامة، أمين العلاقات الخارجية، النائبة دينا الهلالي، امينة العمل الجماهيرى، الاستاذ محمد صلاح، أمين الإعلام، الاستاذ محمد زكريا، أمين الاتصال السياسي، الاستاذ هاني الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافطة القليوبية، النائب يوسف خطاب، أمين محافطة الجيزة، الاستاذ جلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، الاستاذ عيد عبد الهادي، عضو الأمانة المركزية، الدكتور حسام يونس، عضو الهيئة العليا، الاستاذ محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، الاستاذ محمد البرقي عضو الهيئة العليا، الاستاذ هاني عبد الوارث، أمين مساعد محافظة الإسكندرية، النائب عبد الفتاح الشحات، عضو الهيئة البرلمانية، الاستاذ عبد الفتاح الديب، أمين محافظة الدقهلية، الاستاذ كمال عبد المنعم، مشرف قطاع الصعيد.

كما قام الحزب خلال اللقاء بتقديم ورقة عمل وخطة تحرك للحزب واعضائه للدعم خلال الفترة القادمة واعلان انشاء الحزب غرفة مركزية تتبع ميع المحافظات من أجل تذليل العقبات امام المواطنين خلال المرحلة الانتخابية القادمة.

كما أثنى الحزب على حفاوة استقبالهم والترحيب بهم من خلال الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سوف يقوم الحزب بتنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية من أجل دعم الرئيس السيسي.