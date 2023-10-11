أمطار خفيفة ورياح .. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من غد الخميس، سوف تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا في مصر

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي أول ساعات الليل، يكون الطقس لطيف على كافة الأنحاء من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرفية ووسط سيناء ومدن القناة.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة

وحول مناطق الامطار المتوقعة، خلال الطقس غدا، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة خفيفة لا تتجاوز 30% تقريبا، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 25 درجة