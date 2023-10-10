مفاجأت حول أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على القاهرة والمحافظات.. تفاصيل

قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 21

الإسكندرية 27 - 22

الإسماعيلية 31 - 20

الغردقة 35 -25

أسوان 39 - 25

سوهاج 35 - 21

المنيا 32 - 20

https://youtu.be/P3n9vC9qc7U?feature=shared

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2240 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17920 جنيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر

استعرضت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.60 جنيه للبيع، و 32.48 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.68 جنيه للبيع، و37.54 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.09 جنيه للبيع، و99.77 جنيه للشراء .