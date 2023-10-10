اشتري الشبكة بسرعة.. مفاجأة فى أسعار الذهب عيار 21

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار في المعدن الأصفر، حيث أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.



وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286

الاونصة بيع 79,261 شراء 79,971

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية لتصعد بأكثر من 1% وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1853.79 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

فيما قفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1867.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 21.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3% أيضا إلى 888.45 دولار والبلاديوم 0.7% إلى 1165.75 دولار.