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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري الشبكة بسرعة.. مفاجأة فى أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار في المعدن الأصفر، حيث أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل  أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

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ارتفاع سريع.. أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا وتراجع الدولار والسندات

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هل يؤثر قرار البنوك بوقف بطاقات الخصم على أسعار الذهب؟


وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571
عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357
عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250
عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929
عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500
عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286
الاونصة بيع 79,261 شراء 79,971
الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000
الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية لتصعد بأكثر من 1% وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1853.79 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

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هل يؤثر قرار البنوك بوقف بطاقات الخصم على أسعار الذهب؟

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استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

فيما قفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1867.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 21.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3% أيضا إلى 888.45 دولار والبلاديوم 0.7% إلى 1165.75 دولار.

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