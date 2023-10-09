استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث يواصل الدولار استقراره للشهر السابع على التوالي في البنوك.

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وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر،

والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

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وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري،وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى عن التعامل بالدولار؛ حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.



وجرت المبادلة علي قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء، وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.

ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.

و تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.



ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن اتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار، ويساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري



كما تتجه كثير من الدول الان لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الإسترليني، للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار، وتقليل الضغط على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم.

حيث قررت روسيا اعتماد قائمة تضم عددا من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا

وهى خطوة تهدف الى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

و القائمة المعتمدة تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

واشارت الحكومة الروسية الى إن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".



فهذا القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالى 4.7 مليار دولار لعام 2021

كما ستستفيد مصر ايضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 2,503 جنيهات.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,190 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر الجرام عيار 18 : 1,877 جنيها.

وسجّل سعر الجرام، عيار 14 للشراء: 1,460 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه ، عيار 24 للبيع: 17,440 جنيها