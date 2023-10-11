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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: نساند الرئيس السيسي في الانتخابات ونستهدف توعية المواطن بالمشاركة الإيجابية

صدى البلد

شارك الدكتور عيد عبد الهادي، عضو الأمانة المركزية لحزب الحرية المصري، ضمن الوفد الرسمي للحزب برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس للحزب، خلال زيارة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ولقاءه بالمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، لعرض الأفكار والرؤى والمقترحات، وخطة تحرك الحزب لدعم المرشح الرئاسي، فى إطار عقد لقاءات وزيارات للوفود الحزبية والسياسية المؤيدة والداعمة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

 

وثمن عبد الهادي، حفاوة استقبال الحملة الرسمية لوفد الحزب، وفتح نقاشا موسعا حول خطة التحرك خلال الفترة المقبلة لدعم الرئيس في الشارع المصري، فضلا عن مناقشة العديد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف توعية المواطن أولا بضرورة المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالصورة السليمة التي تليق بالدولة المصرية، وإظهار الشكل الحضاري الذي يتناسب مع تاريخ مصر وحضارتها.

 

وأوضح أن الحزب كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لولاية جديدة، وذلك لاستكمال الطريق الذي بدأه ووضع مصر على الخريطة الصحيحة ذات الاتجاه القائم على توطين الصناعة المحلية والنهوض بالتعليم والصحة وثقافة وبناء الإنسان المصري وتعزيز الانتماء والحفاظ على الهوية الوطنية، وغيرها من المقومات التي أصبحت الدولة المصرية على مشارف الدخل للجمهورية الجديدة.

 

ولفت أن الحزب وضع خطة تحرك بالتعاون مع أمانات المحافظات وذلك لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، وتوضيح كافة الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي خلال فترتي الولاية، وحجم ما تم من مشروعات قومية ساهمت في تعزيز المسار التنموي للدولة، فضلا عن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

الوفد ممدوح محمد محمود عبد الفتاح السيسي محمود فوزى عيد عبد الهادي

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