جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة الآن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل لاحقاً.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية عنيفة على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس، ردا على اقتحام واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية لم تسمها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الممنوع دوليا خلال غاراتها على قطاع غزة.