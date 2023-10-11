عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة الآن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل لاحقاً.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية عنيفة على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس، ردا على اقتحام واستفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

كولومبيا: غزة تتحول إلى معسكر على يد جيش إسرائيل النازي

تطور خطير.. حماس تكشف مشاركة فرنسيين مع إسرائيل في الحرب على غزة

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية لم تسمها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الممنوع دوليا خلال غاراتها على قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

موضوعات متعلقة

كل رجال حماس ميّتون .. نتنياهو يتوعد بإنهاء حياة الأبرياء في غزة

رويترز: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

إعلان الطوارئ واستدعاء عام لجنود الاحتياط.. إجراء عاجل من الكنيست الإسرائيلي

يلتصق بالجلد ويخترق العظام.. ما هو الفسفور الأبيض «المحرم دوليًا» المُتسبب بمأساة غزة؟

رسميًا.. «الوزراء الإسرائيلي» يعلن تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب

الأمم المتحدة: نثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

رسالة عاجلة من أردوغان إلى ولي العهد السعودي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تعليق قوي من بوتين على دعوات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء

ترشيحاتنا

الأكثر مبيعا.. مقارنة مثيرة بين Realme C55 و Realme C53.. من سيتفوق؟

"ماتوا قبل ما ياكلوا".. أم فلسطينية تنعى أطفالها في مطقع هز القلوب

سمير فرج: مصر أول دولة تولت القضية الفلسطينية منذ عهد ياسر عرفات..فيديو

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟

لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

الزمالك يتلقى غرامة جديدة من المحكمة الرياضية لصالح بوطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ