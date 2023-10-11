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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. حماس تكشف مشاركة فرنسيين مع إسرائيل في الحرب على غزة

فرنسا تتعاون مع إسرائيل
فرنسا تتعاون مع إسرائيل

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري، أن هناك"وصول مرتزقة فرنسيين للمشاركة في القتال إلى جانب جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني واصفا إياه بـ تطور خطير.

 

وأضاف أبو زهري في تغريدة له اليوم الأربعاء، على منصة إكس: لم يعد هناك أي مبرر لصمت الأمة أكثر من ذلك، ويجب أن تنتفض في كل مكان، وألا تسمح لأي حدود بمنعها من القتل لإنقاذ غزة وحماية لقدس، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.

 

وكان موقع /ميدل إيست آي قد ذكر أن مسألة تواطؤ العديد من الفرنسيين في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة برزت من جديد إلى العلن، وذلك بعد استدعاء جيش الاحتلال مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تبيّن أن من بينهم الكثير من الفرنسيين؛ الذين يحملون كذلك الجنسية الإسرائيلية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، تم استدعاء ما يقرب من 300 ألف جندي احتياط، من بينهم العديد من الفرنسيين الذين يحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية.

وقال الموقع إن نسبة المواطنين الفرنسيين، أو الفرنسيين الإسرائيليين المنخرطين بالجيش الإسرائيلي تمثل ما بين 1.7 بالمائة و3.5 بالمائة من إجمالي الجيش، وبالتالي فإن الجنسية الفرنسية هي الجنسية الأجنبية الثانية الأكثر تمثيلا في صفوف هذا الجيش بعد الجنسية الأميركية.

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