إبراهيم عيسى: "طوفان الأقصى" أعطت إسرائيل فرصة تعبئة العالم ضد القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عملية "طوفان الأقصى" عمل عسكري استراتيجي بدرجة من الاحتراف وعدمي تمامًا لأنه لم يقدم هدف سياسي، موضحا أن أي عمل مقاوم وعسكري لابد أن يخدم هدف ومشروع سياسي في النهاية.

إبراهيم عيسى:عملية مقاومة عظيمة نصفها عمل إرهابي كارثي

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تريد تدمير غزة ولكنها لا تريد تدمير حركة حماس، مشددًا على أن إسرائيل لا يمكن ان تستغني عن حماس وهي أكبر سلاح لها في تعطيل القضية ودعم كل الإرهاب الإسرائيلي.

وأضاف إبراهيم عيسى أن "طوفان الأقصى" عملية مقاومة عظيمة نصفها عمل إرهابي كارثي، موضحًا أننا نصفق للإنجاز التكتيكي لهذه العملية العسكرية التي اسقطت الكبرياء الإسرائيلي، لكنها لم تقدم عمل سياسي كبير، إلا أنها قدمت لإسرائيل فرصة لتعبئة العالم ضد القضية الفلسطينية.