أخبار الفن| حقيقة زواج ملك قورة.. ظهور مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

حقيقة زواج ملك قورة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي، حورية فرغلي توشم تاتو، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت الفنانة حورية فرغلي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، معلنة عن عودتها لـ السوشيال ميديا بعد استعادة حساباتها الرسمية المسروقة.

وظهرت حورية فرغلي، في مقطع الفيديو بعدما وشمت تاتو على كتفها الأيسر، لتثير به الجدل في أحدث ظهور.

نشرت الفنانه هيدي كرم صورة لها هبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت هيدي كرم فى الصورة بفستان أنيق باللون الاسود، و اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية، مما نال إعجاب متابعيها.

نشرت لينا أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو قصير لها عبر ستوري حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشكل مثير للتساؤلات.

وظهرت ابنة أحمد الفيشاوي، في مقطع الفيديو وهي ترقص بشكل لافت، في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر ستوري انستجرام، بينما قامت بدعم القضية الفلسطينية في ستوريهات أخرى.

كشفت الفنانة عبير منير، سر ابتعاد ابنتها مريم قورة عن التمثيل بعد مشاركتها وهي طفلة في فيلم غاوي حب للفنان محمد فؤاد والفنان رامز جلال.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن ابنتها مريم قورة شاركت فقط في فيلم غاوي حب، ولم تحب الفن فقررت الابتعاد حتى تزوجت، مؤكدة أن الاستمرار في الفن يحتاج إلى الحب والشغف له.

نشرت الفنانة لقاء سويدان، دعاء مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد واقعة صفعها لـ الفنان ميدو عادل، وإحالتها لمجلس التأديب بنقابة المهن التمثيلية.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت».

ردت الفنانة عبير منير، على الشائعات التي ترددت حول ابنتها الفنانة ملك قورة، بين الحين والآخر وتضمنت زواجها من أحد الشخصيات.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، أن ابنتها ملك قورة، لم تتزوج كما يشاع، وعلقت على ذلك قائلة: «كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير»، وحول وجود أخبار سعيدة حول ملك قورة قريبا، أجابت في رد مقتضب: «إن شاء الله».