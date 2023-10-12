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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تسبب كوارث صحية.. تعرف عليها

أطعمة معلبه
أطعمة معلبه

 

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من 5 أطعمة ، يعتاد الكثير من الناس على تناولها ، رغم أنها تسبب أضرارا خطيرة علي صحة الانسان وتصيبه بالكثير من الأمراض على المدى البعيد.. نرصد هذه الأطعمة حسب ما نشره موقع HealthDayNews

احذر هذه الأطعمة الخمسة


١- الحليب غير المبستر:

يحتوي الحليب الغير مبستر ببعض الأضرار وذلك لأن الحليب الغير مبستر يحتوي على بكتيريا مثل الليستريا والسالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحة الانسان خاصة الذين يعانون من ضعف المناعة ،يمكن أن يتسبب تناول الحليب الغير مبستر في الإصابة بأمراض خطيرة منقولة عن طريق الغذاء والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى حالة صحية خطيرة، وأيضا يمكن أن يكون حساسية من حليب البقر عند بعض الأشخاص.


٢- الأطعمة الجاهزة:

استهلاك الأطعمة السريعة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف، بالإضافة إلى سرطان القولون.يؤدي تناول الوجبات السريعة بانتظام إلى اكتساب الكثير من الوزن، ويؤثر الوزن الزائد على الجهاز التنفسي بسبب انسداد مجاري الهواء والرئتين بالدهون، ما يزيد من خطر الإصابة بالربو أو صعوبة التنفس 
تتناول الكثير من الوجبات السريعة الجاهزة؛ يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة السكر في الدم، ومستويات الصوديوم والكوليسترول أيضا، وكل هذه الأشياء تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية وعملها، فتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وتعمل على تراكم الكوليسترول داخل الشرايين ما يعمل على انسدادها، ومن ثم الجلطات والسكتات القلبية وأيضا الدماغية.

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٣- الفاكهة والخضروات المقطعة:
أشار ماكس لوجافير، صحفي متخصص بأمور العلوم والصحة ومؤلف كتاب Genius Foods، إلى أن الفواكه والخضار بعد التقطيع سيكون لها العديد من الجوانب السلبية لذلك فإن شراء المنتجات كاملة سيجلب فوائد أكبر لكم.
وأضاف من وجهة نظر طبية فإن الفاكهة المحمية بالقشور ستكون عرضة لنقل الأمراض إليكم مثل عدوى السالمونيلا وبكتيريا الإي كولاي".
بينما الفاكهة والخضراوات المقطعة مسبقاً معرضة للأكسدة فإنها لن تدوم طويلاً مثل المنتجات الأساسية المحمية بقشرتها.
قطع البطيخ فهي "الأكثر عرضة" للتلوث لعدة أسباب مختلفة،  أنها تنمو في الأرض، مما يعني أنها يمكن أن تمتص الماء القذر أثناء عملية النمو - وحتى تتلامس مع براز الحيوانات،كما يمكن أن يحتوي جلد الفاكهة على البكتيريا أيضا.


٤– السلطة المعلبة
حذرت دراسة طبية جديدة من خطر تناول السلطة المعلبة، إذ أنها قد تسبب أمراضا خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي..وينصح الباحثون بتجنب تناول السَلطات المعلبة، مشيرين إلى أن غسلها لا يزيل المخاطر، لأن بكتيريا السالمونيلا تلتصق بالسلطة بشكل دقيق


٥- أوراق الخضروات المقطعة 
قال باحثون إن أوراق الخضروات المقطعة في الأكياس تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، كما أنها بيئة مثالية لنمو بكتيريا “السالمونيلا” التي تسبب أمراضا خطيرة.

 

السلطة المعلبة الأطعمة المعلبة الحليب الغير مبستر الأطعمة الجاهزة السالمونيلا

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