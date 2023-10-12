سكرتير مدينة الحسنة بشمال سيناء يوجه بتنفيذ برنامج المياه الخاص بالمواطنين

اجتمع محمد أحمد المغربي، سكرتير مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، برؤساء القرى ، نيابة عن المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة.. بهدف تحقيق التواصل المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بقرى المركز ، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

أكد سكرتير المجلس، علي تعليمات رئيس المركز والمدينة ، ضرورة التواجد الميداني والقرب من المواطنين ، والعمل علي توفير الخدمة العامة وتلبية احتياجاتهم المواطنين.

برنامج المياه

وتم عرض ومناقشة جميع المشاكل الخاصة بالكهرباء ومن أهمها إنقطاع التيار الكهربائي المتكرر ببعض القري ، كما طالب بتنفيذ برنامج المياه الخاصة بالمواطنين، والتأكد من وصول حقهم في مياه الشرب ومتابعة جميع المشاكل الخاصة بالمياه وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالحسنة وإدارة المياه بالمجلس.

وأكد أيضا على ضرورة متابعة جميع الطرق المؤدية لكل قرية بصفة مستمرة ، والعمل على رفع الرمال، ومسح الطرق حفاظاً على سلامة المواطن أثناء السير وعدم التعرض لأى كوارث بالتعاون مع مجلس المدينة.

كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة

كما وجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن.



ونوه بضرورة تحصيل جميع إيرادات الدولة من سكن وكهرباء ومياه وايضا جميع الرسوم الخاصة بالآبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظا علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية .

في نهاية الاجتماع، أكد على ضرورة تنفيذ كافة التوصيات التي جاءت خلال الإجتماع لما يضمن الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، و العمل بروح الفريق والتواصل المستمر بين القري ومجلس المدينة لتحقيق مصالح واحتياجات المواطنين بقري المركز والمدينة.