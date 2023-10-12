جولة داخل مجمع الأديان بمصر القديمة| صور

قامت عدسة “صدى البلد” بجولة داخل مجمع الأديان في منطقة مصر القديمة، الذي يجمع معالم الأديان السماوية الثلاثة.

مجمع الأديان فى مصر القديمة لا يكلفك سوى بضعة جنيهات وثمن تذكرة الزيارة، خاصة لسكان القاهرة وضواحيها، مجرد تذكرة مترو الأنفاق والتى تقلك إلى محطة مارجرجس وعقب نزولك مباشرة أمام بوابات المترو تستطيع أن ترى الكنيسة المعلقة أمامك مباشرة لتذهب بعدها إلى باقى المزارات الإسلامية واليهودية.

وسنصطحبك فى السطور التالية لتعرف تاريخ مجمع الأديان.

الكنيسة المعلقة

تحتوي الكنيسة المعلقة على 6 كنائس تحوى بداخلها قصصا عظيمة، وهي "القديسة بربارة، والقديس أبى سيفين، والقديس مارجرجس، والقديس أبى سرجة، والملاك ميخائيل، والقديس تادرس الشاطبي.

ولا تقلق من شرح التاريخ، فهناك متطوعون لشرح معالمها لتشعر أنك تمشى بين تاريخ عظيم كأنك تسبح بفكرك ومخيلتك فى هذا العصر.

وتستطيع زيارة المتحف القبطى الذى يحاكى ملابس وعادات وقراءات ذلك العصر، وستجد تاريخا زخما يكشف لك الكثير من طرق المعايشة وقصصا ستروى لك عن عظماء ذلك العصر.



جامع عمرو بن العاص

جامع عمرو بن العاص أول جامع فى مصر وأفريقيا ستعيش بين طياته أجمل لحظات بين فنون العمارة الإسلامية والطراز الفريد الذى يحكى بناؤه تاريخا إسلاميا من فتوحات وفنون وقصص، وسترى أعمدة عددها 365 عمودًا بعدد أيام العام.



المعبد اليهودى

يسمى المعبد اليهودى بمنطقة مجمع الأديان بن عزرا، وكان في الأصل كنيسة تسمى كنيسة الشماعين وباعتها الكنيسة الأرثوذكسية عام 882م للطائفة اليهودية، ويروى أن مكان المعبد صلى فيه نبى الله موسى ليرفع الطاعون الذى أصاب المصريين.





8c1dfb32-99b1-4d0c-b584-814a86a85946

34e67b7d-2384-40ac-80d9-3c106335d3f2

d7f7e167-b943-4ca7-a2e0-dd86a1d7d184

fe3119df-89f3-417e-a62f-7d549325690d

c3d21c48-d527-4efb-a3ec-f2723e71d1c7

656e8d70-ec0d-409b-aabf-00192dc836da

b90f7431-6dbc-4c30-8603-9f894b4352da

cf931d46-ce2a-437d-92ea-0d7db19a3dbe

102d3a81-1662-49cf-aed8-f0ecc721e88d

89facdd8-2bb9-4cd5-b05f-085dc1f8b1e9

3c5659bb-ffca-45ae-a26d-8089addbcf21