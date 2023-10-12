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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جولة داخل مجمع الأديان بمصر القديمة| صور

صدى البلد

قامت عدسة “صدى البلد” بجولة داخل مجمع الأديان في منطقة مصر القديمة، الذي يجمع معالم الأديان السماوية الثلاثة.

مجمع الأديان فى مصر القديمة لا يكلفك سوى بضعة جنيهات وثمن تذكرة الزيارة، خاصة لسكان القاهرة وضواحيها، مجرد تذكرة مترو الأنفاق والتى تقلك إلى محطة مارجرجس وعقب نزولك مباشرة أمام بوابات المترو تستطيع أن ترى الكنيسة المعلقة أمامك مباشرة لتذهب بعدها إلى باقى المزارات الإسلامية واليهودية.

وسنصطحبك فى السطور التالية لتعرف تاريخ مجمع الأديان.

 

الكنيسة المعلقة 

تحتوي الكنيسة المعلقة على 6 كنائس تحوى بداخلها قصصا عظيمة، وهي "القديسة بربارة، والقديس أبى سيفين، والقديس مارجرجس، والقديس أبى سرجة، والملاك ميخائيل، والقديس تادرس الشاطبي.

ولا تقلق من شرح التاريخ، فهناك متطوعون لشرح معالمها لتشعر أنك تمشى بين تاريخ عظيم كأنك تسبح بفكرك ومخيلتك فى هذا العصر.

وتستطيع زيارة المتحف القبطى الذى يحاكى ملابس وعادات وقراءات ذلك العصر، وستجد تاريخا زخما يكشف لك الكثير من طرق المعايشة وقصصا ستروى لك عن عظماء ذلك العصر.
 

جامع عمرو بن العاص 

جامع عمرو بن العاص أول جامع فى مصر وأفريقيا ستعيش بين طياته أجمل لحظات بين فنون العمارة الإسلامية والطراز الفريد الذى يحكى بناؤه تاريخا إسلاميا من فتوحات وفنون وقصص، وسترى أعمدة عددها 365 عمودًا بعدد أيام العام.
 

المعبد اليهودى 

يسمى المعبد اليهودى بمنطقة مجمع الأديان بن عزرا، وكان في الأصل كنيسة تسمى كنيسة الشماعين وباعتها الكنيسة الأرثوذكسية عام 882م للطائفة اليهودية، ويروى أن مكان المعبد صلى فيه نبى الله موسى ليرفع الطاعون الذى أصاب المصريين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الأديان السماوية الأديان السماوية الثلاثة الكنيسة المعلقة المتحف القبطي المزارات الإسلامية المعبد اليهودي جامع عمرو بن العاص مجمع الاديان بمصر القديمة مجمع الأديان

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