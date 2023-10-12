إحباط محاولة سرقة غرفة كهرباء بطريق المنصورية في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على عاطلين لشروعهما في سرقة غرفة كهرباء خاصة بطريق المنصورية بنطاق مدينة كرداسة.

أمن الجيزة يضبط عاطلين في كرداسة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة كرداسة، تضمن تمكن وحدات المباحث من ضبط عاطلين حال قيامهم بالشروع في سرقة غرفة كهرباء خاصة بطريق ترعة المنصورية.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتهمين تم ضبطهم بحوزتهم 9 مفاتيح مختلفة الأحجام، ومفك كهرباء وذلك حال قيامهم بمحاولة سرقة غرفة الكهرباء الخاصة بطريق ترعة المنصورية في كرداسة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بمحاولة سرقة غرفة الكهرباء الخاصة بالطريق المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.