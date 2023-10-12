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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا النوع من الطحينة؟

طحينة
طحينة

تعد الطحينة السوداء واحدة من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة، بما في ذلك أوميغا 3، وكذلك لاحتوائها على كميات جيدة من البروتين والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والحديد والصوديوم والألياف الغذائية ،وعلى الرغم من أن الطحينة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، فإنها دهون جيدة ومفيدة للصحة وفقا لموقع Very well health.

 


فوائد الطحينة:


تمتاز الطحينة السوداء بكونها مرتفعة القيمة الغذائية، حيث تحتوي على البروتين والزنك والحديد والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة،


تساعد في تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم من خلال مادة "الفيتوستيرول" الموجود فيها.


تساعد الطحينة على فقدان الجسم للوزن وتحد من الحاجة إلى تناول وجبات كبيرة وتدفعه إلى تناول وجبات خفيفة.

يمكن أن يؤدي تدفق العناصر الغذائية الموجودة في بذور السمسم الأسود إلى تعزيز النمو الصحي للشعر والحفاظ على نضارة البشرة،

تحافظ الطحينة على التوازن الهرموني، خصوصا لدى النساء اللاتي تجاوزن الأربعين من العمر،

يحمي من الإصابة بعسر الهضم، فضلًا عن كون الطحينة السوداء خالية من الجلوتين، الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن وبعض المشكلات الصحية لمرضى حساسية الجلوتين.

 

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تحمى الجسم من الإصابة بفقر الدم وتساهم فى إنتاج كريات الدم الحمراء.


تعد الطحينة مصدرا جيد لمضادات الأكسدة، والتي لها دور كبير في مكافحة للسرطان. وتساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات،


الطحينة مصدرا مهما للمساعدة في تقليل التهابات المفاصل، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 ومنع ظهور التهابات المفاصل في جميع أنحاء الجسم.

تحتوي الطحينة، على تطور الأنسجة العصبية في الجسم. وهذا يساعد بدوره في تحسين صحة الدماغ ويبطئ ظهور مرض الزهايمر.

تساعد على تخلص الجسم من السموم المتراكمة فى الكبد 3

الطحينه تكافح الالتهابات الفيروسية والبكتيرية وتسهل إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجراثيم.

تساعد فى علاج التهابات الحلق واللوزتين

تعزز الطحينة نظام المناعة، خصوصا أنها غنية بعدد كبير من المعادن المفيدة، مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس.

طحينة طحينة سوداء السمسم البروتين البوتاسيوم أوميجا 3

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