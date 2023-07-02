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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

الطحينة
الطحينة

سلطة الطحينة من المقبلات التي يعشقها الكثيرون؛ لمذاقها اللذيذ، وهي شهية وسهلة التحضير في المنزل مثل المطاعم، ويمكن تناولها إلى جانب أطباق المشويات من اللحوم والدواجن والأسماك، وهي بسيطة بطريقة تحضيرها ومكوناتها، ويوجد منها العديد من الأنواع، لذا لا بد من وجودها على المائدة، وإليكم طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات .

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المكونات:

علبة طحينة صغيرة.
فصان من الثوم. 
ملح.
شطة.
خل.
عصير ليمونة.
كوبان و نصف من الماء.

 

طريقة التحضير

تفرغ الطحينة من العلبة البلاستيك و توضع فى طبق عميق.
يوضع الماء فى حلة حتى يغلي جيداً.
بعد غليان الماء؛ يتم وضعه بسرعة على الطحينة، ويقلب بالمضرب اليدوي جيدا.
نواصل سكب الماء حتى تصل الطحينية إلى القوام المتجانس.
يضاف على الطحينة الثوم المهروس، ثم الملح، ثم الشطة.
ويضاف الخل أيضا، ويكون بمقدار 4 ملاعق كبيرة.
تخلط جميع المكونات معا، وحين تبرد؛ ستكون بنفس طعم المطاعم.

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