عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عمدة قرية بالدقهلية إثر إصابته بطلقات ناريه على يد مجهولين

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية مصرعه اليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخاريه وفرو هاربين .
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.
وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجه بخاريه بإطلاق النار علي سميح مسعد عيد يوسف ٤٤ عاما ويعمل عمده قريه الخضيري وفرو هاربين تم نقل المصاب الي مستشفى ميت سلسيل وقبل وصوله المستشفى توفي .
فيما تم التحفظ علي الجثه بمشرحه المستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابه 
وجاري البحث عن الجناه بمعرفه مركز شرطة منيه النصر وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

المباحث الجنائية امن الدقهلية النيابة العامة مستشفى ميت سلسيل مصاب مركز شرطة منية النصر مدير أمن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

الدقهلية.. "حملة بشبابها" تطلق أول لقاءاتها الحوارية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

الهجوم مستمر.. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة جديدة برشقة صاروخية

قرار قضائي ضد يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

ناسا: عينة الكويكب بينو تحتوي على الماء والكربون

51 هجوما.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الوزراء يتفقد منظومة العمل بشركة «فاليو» العالمية المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ