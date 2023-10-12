مصرع عمدة قرية بالدقهلية إثر إصابته بطلقات ناريه على يد مجهولين

لقى عمدة قرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية مصرعه اليوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين يستقلون دراجة بخاريه وفرو هاربين .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجه بخاريه بإطلاق النار علي سميح مسعد عيد يوسف ٤٤ عاما ويعمل عمده قريه الخضيري وفرو هاربين تم نقل المصاب الي مستشفى ميت سلسيل وقبل وصوله المستشفى توفي .

فيما تم التحفظ علي الجثه بمشرحه المستشفى بميت سلسيل تحت تصرف النيابه

وجاري البحث عن الجناه بمعرفه مركز شرطة منيه النصر وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات