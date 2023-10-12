أهالي دائرة الطنطاوي بكفر الشيخ يرفعون صور السيسي: تحيا مصر

رصدت حملة "السيسي استقرار وتنمية" أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصور من داخل دائرة ومسقط رأس احمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في محافظة كفر الشيخ وتحديدا في مدينتي دسوق وقلين تسابق المواطنين من مختلف الأعمار في رفع صور البرشورات الخاصة بالحملة.



وقال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الخميس: منذ أن وصلنا إلي كفر الشيخ استقبلنا الأهالي بترحاب كبير وحفاوة بالغة ورفعوا البرشورات المدون عليها صور الرئيس من داخل الميدان الابراهيمي بدسوق وسط حالة من الفرحة والرضا بحجم الانجازات الكبيرة التي تحققت في دولة 30يونيو ولم تحدث منذ 100سنة.



وأضاف طوالة: أن الملفت للنظر والذي يجب أن نتوقف أمامة كثيرا أن أهالي الدائرة يقدرون جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية وإن كل الأعمار رجال وشباب وحتى الأطفال شاركوا في مظاهرة تأييد ومبايعة جديدة للرئيس وهتفوا في مشهد وصورة وطنية رائعه "تحيا مصر السيسي..تحيا مصر".



وأشار إلي ان شباب الحملة مستمرون في زيارة المحافظات والالتقاء بالمواطنين ونركز على الشباب ونقوم بتوزيع البرشورات التي تتضمن عدة رسائل هامة تلخص جزء من "حكاية وطن" جديد وضع ملامحة بكل اقتدار وتميز قائد وطني شريف مخلص لبلادة

أوضح طواله: إننا مجموعة من الشباب من مختلف محافظات مصر لا ننتمي لأي حزب أو جهة تجمعنا في حب الوطن و.قررنا أن نكون ايجابيين وندعم ونساند بلدنا ورأينا في الرئيس السيسي مستقبل وطننا ولابد أن يستكمل مشوار الانجازات إللي بدأة علشان كده بنقولة إحنا معاك.