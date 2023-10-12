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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج الاسهال عند الكبار والأطفال | أدوية سريعة المفعول

الإسهال
الإسهال

يعد الإسهال من المشكلات الشائعة عند الأطفال والكبار ويمكن أن يتسبب في مضاعفات عديدة نتيجة نقص المياه والفيتامينات في الجسم.
ولذلك من المهم البدء في علاج الإسهال بشكل سريع وصحيح داخل المنزل وقبل التوجه للطبيب

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طرق علاج الاسهال في المنزل

ووفقا لما جاء في موقع webmed نعرض لكم اهم طرق علاج الاسهال في المنزل

في معظم الأحيان، لا يحتاج الإسهال إلى العلاج. لكن بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن، إذا كنت بالغًا.

لا يُنصح باستخدام هذه الأدوية للأطفال وإذا كان طفلك يعاني من الإسهال، استشر طبيب الأطفال الخاص بك قبل تجربة الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

هناك نوعان من الأدوية يخففان الإسهال بطرق مختلفة:

يعمل لوبيراميد (إيموديوم) على إبطاء حركة الطعام عبر الأمعاء، مما يسمح لجسمك بامتصاص المزيد من السوائل.
 بيبتو-بيسمول) كيفية تحرك السوائل عبر الجهاز الهضمي.
هل هناك آثار جانبية؟

لا تسبب الأدوية المضادة للإسهال المتاحة دون وصفة طبية مشاكل عادةً. ولكن مثل الأدوية الأخرى، هناك دائمًا احتمال أن يكون لديك آثار جانبية غير مرغوب فيها. بعضها خفيف، والبعض الآخر أكثر خطورة. استشر طبيبك إذا ظهرت عليك أعراض مثل:

ألم في البطن
إمساك
دوخة
الغثيان أو القيء
رنين في أذنيك
طفح جلدي
البزموت سبساليسيلات يمكن أن يجعل لسانك أو أنبوبك داكنًا. عادةً ما تختفي هذه التغييرات بمجرد التوقف عن استخدام الدواء. الجرعات العالية جدًا من لوبراميد يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة في القلب أو حتى الموت.

قد يكون لديك المزيد من الآثار الجانبية إذا كنت تتناول أدوية أخرى في نفس الوقت و قد لا تعمل بعض الأدوية بشكل جيد إذا كنت تتناولها مع الأدوية المضادة للإسهال المتاحة دون وصفة طبية وتحدث مع طبيبك إذا كان لديك أسئلة

 هذا بالإضافة الى الاهتمام بالتغذية الصحيحة وتناول قدر كبير من الأطعمة المحتوية على البروباتيك مثل الزبادي والأطعمة الغنية بالألياف والماء.
 

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