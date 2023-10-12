وصول 8 آلاف سائح لمعبدي رمسيس الثاني ونفرتاري بأبوسمبل

قال مدير آثار أبو سمبل بأسوان أحمد مسعود إن معبدي أبوسمبل "رمسيس الثاني ونفرتاري" جنوب أسوان استقبلا أكثر من 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، مع انطلاق الموسم السياحي الجديد.



وأضاف مسعود - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن هؤلاء السياح توافدوا إلى المدينة بواسطة حافلات سياحية برية وعبر 4 رحلات طيران منهم شارتر سياحي قادم من إسبانيا مباشرة لمدينة أبوسمبل، بالإضافة لعودة المراكب السياحية لأول مرة عبر بحيرة السد العالي بعد توقفها منذ مارس الماضي.



وأوضح أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم بالشتوي في أسوان، ومع استعدادات المدينة السياحية إلى استقبال الحدث الفلكي الفريد الذي تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجاري بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التي جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصري القديم وحضارة مصر.

