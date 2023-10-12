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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 7 عاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدمياط للتحقيق

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية لمدرستى اللغات الرسمية والثانوية التجارية المشتركة ، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتفقدت المحافظ، الفصول بالمراحل الدراسية المختلفة للاطمئنان على انتظام اليوم الدراسى، وتواصلت مع المعلمين والطلاب، كما أكدت على ضرورة متابعة انضباط الطلاب ومراجعة أعمال الصيانة بالمدرستين و الاهتمام بمستوى النظافة وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على مدرستهم وتعزيز قيم الانتماء لديهم و شددت أيضًا على تحقيق الانضباط الإدارى للعاملين بالمدرستين.

وقام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف ، حيث تبين خروج ٧ من العاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدون إذن،  تم تحويلهم إلى التحقيق ، وأيضًا تحويل مسئول الدفاتر بالمدرسة  إلى التحقيق لعدم قيامه بالشطب على ٨ من العاملين بالمدرسة لحين وصول اللجنة ..

كما قررت " المحافظ " إحالة معلمة بمدرسة اللغات للتحقيق ، لتعاملها بشكل غير لائق مع الطلاب ..

شهدت "الدكتورة منال عوض"،  توزيع أدوات تعليمية لمدرسة النور للمكفوفين بشطا بمدينة دمياط، مقدمة من جمعية تكاتف للتنمية،  حيث جاء ذلك بحضور الأستاذة ميراى نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية و الاستاذ على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية و التعليم ..

فيما وقد تم توزيع مكتبات برايل كبيرة ومكتبات برايل وسط و أيضًا عدادت  حسابية برايل، و كذلك آلات حاسبة ناطقة و أوراق برايل ، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى ممثلى جمعية تكاتف على هذا الدعم الذى يعكس الدور الرائد الذى تقدمه الجمعيات الأهلية و المجتمع المدنى للمشاركة فى خدمة المجتمع و مسيرة التنمية والبناء..

وعلى جانب آخر،، تفقدت " المحافظ " المدرسة التى تضم ١٣ فصل دراسى باجمالى ٥٠ طالب وطالبة ، حيث تابعت سير العملية التعليمية بالمدرسة ، وحرصت على التواصل مع الطلاب والمعلمين ، كما أكدت حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمدرسة وابنائها ، وتوفير المناخ الملائم لهم ..

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