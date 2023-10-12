بسبب دعم فلسطين.. تحذير عاجل من أرسنال لـ محمد النني

وجه نادي أرسنال عن بيان عاجل لـ محمد النني، لاعب وسط الفريق، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، في ضوء دعم اللاعب إلى فلسطين والقضية الفلسطينية، في ضوء ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال الأيام الماضية من جيش الاحتلال، في تقرير رصدته قناة العربية.

تحذير من أرسنال لـ محمد النني

وجاء في تقرير قناة العربية، أن أرسنال قد حذر محمد النني لاعب وسط الفريق بسبب دعمه القضية الفلسطينية، حيث قام اللاعب بتغيير صورته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام" ووضع صورة علم فلسطين بجانب القدس.

وأضاف التقرير، أن رد فعل محمد النني تجاه القضية الفلسطينية أثار تفاعلا كبيرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن الدعم العربي الكبير الذي تلقاه اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث قال حساب باسم "ورد": "محمد النني من الشخصيات اللي بحترمها جدا، وعلى الرغم من إدراكه لعواقب فعلته ألا أنه لم يخف من الحق لومة لائم، الله يثبته على الحق وينصر أهلنا في غزة".

فيما قال حساب آخر باسم رواض مظهر: "أكثر من 5 مليون متابع عربي وإنجليزي سيشاهدون علم فلسطين يزين حساب محمد النني على انستجرام، هذه القوة الصامتة البيضاء يجب أن يستخدموها كل واحد فينا، لا تخافوا ولا تتراجعوا ادعموا فلسطين كل في مجاله".

وأشار التقرير، إلى أن صحيفة التليجراف البريطانية أكدت أن النادي حذر لاعبه من ردود الأفعال العنيفة التي قد يواجهها بسبب منشوراته، كما أكدت الصحيفة أن أرسنال لم يأمر لاعبيه بحذف رسائلهم أو استبدال الصور الرمزية لكنه أخبرهم بأي أي منشورات حول الموضوع يمكن أن يسبب الانزعاج أو الغضب بين قاعدة جماهيرهم العالمية.

ولفت التقرير، إلى أن المجتمع اليهودي المشجع لأرسنال انتقد اللاعب محمد النني كثيرًا بعد تصرفه بشأن صورته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".