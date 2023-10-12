العقوبة مالية فقط.. أحمد حسن: الزمالك لن يتعرض لوقف القيد بسبب بوطيب

اعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موقف الزمالك في حالة عدم دفع غرامة بو طيب .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"مصدر بالزمالك: لن نتعرض لعقوبة إيقاف القيد في قضية خالد بوطيب.. العقوبة مالية فقط".

بوطيب لعب في صفوف الزمالك، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وكان بوطيب يرغب في بداية النزاع مع الزمالك الحصول على 3 ملايين يورو.

وتستند دعوى بوطيب ضد الزمالك على كون الفسخ قد أتى بدون وجه حق، ليصل إجمالي المبلغ الذي يطالب به إلى قرابة 3 ملايين يورو، وهي بقية قيمة عقده إلى جانب المستحقات المتأخرة.