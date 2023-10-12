8 مخاطر حذر منها السيسي.. تكرار كابوس 2011 وأمن سيناء وقضية فلسطين

جاء حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية 2023، اليوبيل الذهبي للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، التي استطاعت فيها القوات المسلحة المصرية تلقين العدو درسا قاسيا واسترداد جزءا غاليا من أرض الوطن "شبه جزيرة سيناء".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة، وبدأ حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، بمراسم وضع وسام الجمهورية على علم القوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيد وظهر في سماء العرض طائرات مقاتلة، تشكل رقم 50 تزامنا مع احتفال اليوم بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

جانب من الاحتفالية

القوات المسلحة المصرية

قال الرئيس السيسي: "شعب مصر العظيم أبنائى وبناتي من خريجي الكليات العسكرية رجال جيش مصر الأبطال، تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا لتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية".

وأضاف السيسي - خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023: "تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على الوطن ومقدرات شعبه، اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، تسلحوا بالأمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة، أوجه لكم تهنئة ممزوجة بكل الأمنيات الطيبة لانضمامكم إلى صفوف القوات المسلحة المصرية لتنضموا إلى خير أجناد الأرض".

وقال الرئيس السيسي: "تبلغ سعادتي مداها، ونحن نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر، الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة، والعزة، وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه، واختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة".

وتابع السيسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم، لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ليظل الوطن باقيا، وكرامته مصونا، ورايته عالية خفاقة بين الأمم".

وتحدث الرئيس عن التحديات التي تواجه مصر، قائلا: "شاء الله أن تكون مصر مطمئنة وآمنة، ويمكن تكون هناك صعوبات وتحديات موجودة لكن الأمر المهم أن نظل ثابتين وصامتين وآملين ومتفائلين بالله سبحانه وتعالى"، مضيفا أن "مصر تدير سياساتها بشكل يهدف في الأول وفي الآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون هذه سياساتنا ليس فقط في فترة تولينا المسئولية ولكن قبل ذلك أيضا".

وتحدث الرئيس عن أبرز التحديات التي تواجه مصر، قائلا: "بالنسبة للمصريين اعرف التحديات من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة لكن عزائنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد دى من كل شر وسوء".

وأضاف الرئيس السيسي: "الأمر بالنسبة إلينا مرتبط بحياة وتكلفتها، ولكن هناك فارق كبير بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة وبين تكاليف حياة قد تكون غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول، ومصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى صامتة وباقية وقادرة بيكم أنتم ومحدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله كافية، وشعبها أيضا مسئول معنا على حفظ مصر وأمنها".

وتابع الرئيس السيسي موجها حديثه للمصريين: "أوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم كفاية خراب الدول الأخرى، ومبروك أبنائنا وبنتانا اللى اتخرجوا انهاردة وربنا يحفظكم وتكونوا دائما قدرة وقوة لمصر".

الرئيس السيسي

أمر يهدد القضية الفلسطينية

وقال الرئيس، إن سعي مصر للسلام يحتم عليها عدم ترك الأشقاء في فلسطين، متابعا: "ينبغي إخراج المدنيين والنساء والأطفال من دائرة الانتقام الغاشم والعودة للمفاوضات تجنبًا لحرائق تشتعل ستحرق الجميع".

كما أضاف الرئيس خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية: "مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، نحن في قلب التطورات شديدة الخطورة"، متابعا: "مصر مستعدة للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف"، مشددا: "نحن نحدث الجميع قادة ومسئولين والكل مهتم، ونحن حريصون على المساعدات سواء طبية أو إنسانية أن تصل إلى القطاع".

وأضاف: "يترد كلام كثير وشائعات وهناك مغرضون حبيت أكد إننا مش ساكتين وبنتحرك مع قادة الدول العربية وأصدقائنا وحلفائنا لإيجاد حل للموضوع، طبعا نحن متعاطفون ولكن نريد أن نتعامل بعقولنا لنصل إلى السلام والأمان بشكل لا يكلفنا الكثير، هذا ليس معناه أننا لا نريد أن نتكلف ونحن مستعدون أن نتكلف فى إطار قدراتنا".

وتابع الرئيس: "نحن لم نسبب مشكلة لأحد، بالعكس نحن نتحدث ولدينا 9 ملايين من الضيوف جاءوا لمصر من أجل الأمن والأمان، بالنسبة للقطاع خطورة كبيرة جدا لأنه معناه تصفية القضية ومهم قوى إننا نبقى منتبهين لهذا، عندما كان الأمر يتعلق بمشاكل أمنية في بلاد الضيوف، لكن الأمر في غزة مختلف هذه القضية قضية القضايا، وقضية العرب كلها، ومهم أن يظل شعبها صامدا ومتواجدا على أرضه ونحن سنبذل أقصى جهد للتخفيف عنه".

ودعا الرئيس كل الأطراف في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لإعلاء لغة الحكمة والعقل، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من الاعتداء الغاشم، قائلا: “لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها يومًا".

وشدد السيسي: "أدعو كافة الأطراف لإعلاء صوت العقل، وإلا ستشتعل نيران سوف تحرق القاصي والداني"، مختتما: "حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي، وجعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية".

وأشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية بأن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، موضحة أن سياسة مصر الخارجية تهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون.

وأشارت "مديح"، في بيان لها، إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، موضحة أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر، بموقف الدولة المصرية في تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف دول العالم للتوصل السريع لحلول سريعة تضع حلا للمعاناة التي يمكن يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة على ضرورة التوصل لحلول تؤدي إلى عدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للخطر.