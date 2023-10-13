بعد انتشاره.. احذر أشياء تسبب دخول البق منزلك

انتشرت حشرة البق في فرنسا مما أثار ذعر الكثير وقد نشرت الطبيبة البيطرية شيرين زكي كل مالاتعرفه عن حشرة البق .

فحشرة صغيرة بنية اللون لها تاريخ طويل مع الإنسان حيث تتأقلم على كافة ظروف المعيشة وتتغذى على الدماء .

تتشابه في شكلها تقريبا مع حشرة القراد لكن البق له ستة ارجل خلافا القراد ذي الثماني أرجل .

أسباب وجود حشرة البق :

تتواجد في الأماكن الرطبة الحارة قليلة أو معدومة التهوية ، كما قد تتواجد أيضا في الأماكن الباردة ، لا يشترط وجودها في البيوت الغير نظيفة ، وإن كان عدم النظافة والاعتناء بأي مكان ووجود أمتعة وأثاث قديم يزيد من فرص تواجدها وانتشارها

ايضا وجود حيوانات أليفة يزيد من فرص انتشارها حيث إذا لم تجد تلك الحشرة إنسانا تتطفل عليه فانها تقوم بالتطفل على الحيوانات وامتصاص دمها .

البق يتواجد في شقوق الحوائط ، المراتب ، الفرش ، شقوق الخشب والأثاث ، مع شراء ملابس أو اثاث قديم ، شحن ملابس واستوكات ملابس مستعملة عبر الدول ، ويتحرك ليلا حتى في وجود الإضاءة للتغذية على دماء الأشخاص حيث ينجذب البق لحرارة الأجسام .

البق ينتقل عن طريق الملابس ، والأمتعة ، وحقائب السفر ثم ينتشر بسرعة ويتكاثر ويقاوم مضادات الحشرات .