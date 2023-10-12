نجل محمد ثروت عن مرضه: فقدت الحركة وحسيت اني ماشى على إسفنج

قال أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، إنه آخر 5 سنوات تحول إلى "آلة فى العمل" وتناسى الأولويات فى حياته.

وأضاف أحمد ثروت خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "أون اى"، أن تجربته مع المرض يراها اختصاص وليست ابتلاء، معقبا: "فجأة وانا فى الشغل كحيت دم وقولت لخطيبى يلا نمشى".

عدم اتزان أثناء المشى

وأشار أحمد ثروت، إلى أنه خلال ذلك الوقت كان يشعر بعدم اتزان أثناء المشى، معقبا: "مكنش فيه اتزان وكنت حاسس انى ماشى على إسفنج وليس أرض صلبة".

وأكد أحمد ثروت قائلا: "الغريب فى المرض الذي أصبت به أنه سريع جدا، وفقدت الحركة تمام خلال 30 دقيقة وعينى قفلت".