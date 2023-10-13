اللي زيك نادر في الزمن ده..لقاء سويدان تهنئ أحمد صفوت بعيد ميلاده

هنأت الفنانة لقاء سويدان الفنان أحمد صفوت بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشاركت لقاء سويدان عدة صور جديدة لهم، وكتبت: "يارب يرزقك كل الخير والسعادة والنجاح والحب اللي في الدنيا يا أحمد".

وأضافت لقاء سويدان: "اللي زيك نادر في الزمن ده، سنة حلوة يا جميل Happy birthday، ٢٧ سنة معايا في كل موقف صاحب وأخ وسند، ربنا ما يحرمني منك أبدا".

نشرت الفنانة لقاء سويدان، دعاء مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد واقعة صفعها لـ الفنان ميدو عادل، وإحالتها لمجلس التأديب بنقابة المهن التمثيلية.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت».