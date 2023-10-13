من لبنان.. عبد اللهيان: طلبت إلى مصر تمكين إيران من إرسال المساعدات لغزة

عقد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان خلال زيارة الأخير إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي كلمته، قال وزير الخارجية الإيراني، إنه أجري محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأضاف عبداللهيان أن ما يجري الآن في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يعتبر جرائم حرب، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة.

وطالب وزير الخارجية الإيراني بوقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة الوقف العاجل للتصعيد في غزة.

وأوضح عبد اللهيان، أنه طلب من مصر والأمم المتحدة تمكين إيران من إرسال الأغذية والمياه والأدوية لقطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية كبح الاحتلال الإسرائيلي إذا أرادت تجنب حرب إقليمية في المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الخميس إلى مطار بيروت قادماً من بغداد، وكان في استقباله ممثلون عن حركتي حماس والجهاد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.