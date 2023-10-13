فورد تقدم TOURNEO CUSTOM الجديدة بـ9 مقاعد

كشفت شركة فورد عملاقة تصنيع السيارات الامريكية، عن نسختها الجديدة TOURNEO CUSTOM والتي تنتمي إلى فئة الـ"فان"، بالاضافة إلى تقديمها عبر نسخة خدمية ايضا، لتنضم إلى اسطول سيارات العلامة التجارية الامريكية، وتأتي السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تصميمها العصري صاحب المصابيح الحادة والشبكة الامامية ذات الفتحات المتعددة، إلى جانب اللمسات الانسابية للسيارة، وارتكازها على جنوط رياضية.

سيارة فورد TOURNEO CUSTOM الجديدة

مواصفات السيارة فورد TOURNEO CUSTOM

تتوافر السيارة فورد TOURNEO CUSTOM بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة الشديدة والتي تصل إلى 9 مقاعد، حيث تنطلق هذه النسخة بين اصدارات عائلة الـ"فان"، وتضم من الداخل طاولة قابلة للطي، وعدد من اماكن التخزين، بالاضافة إلى مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وفتحة سقف بانوراما، كما تقدم السيارة باصدار اخر للنسخة الخدمية والتي يمكنها استيعاب حمولة قدرها 1.3 طن، 6 متر مكعب.

سيارة فورد TOURNEO CUSTOM الجديدة

القدرات الفنية لسيارة فورد TOURNEO CUSTOM الجديدة

تضم السيارة فورد TOURNEO CUSTOM محركات ديزل رباعية سعة 2000 سي سي، يمكنها تغطية نطاق يتراوح بين 81 كليووات حتى 125 كيلووات، اي ما يعادل 110 و170 حصانا، ومخطط ايضا للسيارة توافرها بمحرك هجين بقوة 171 كيلووات او 233 حصانا.

سيارة فورد TOURNEO CUSTOM الجديدة

ويضم هذا المحرك بطارية سعة 12 كيلووات في الساعة، تمنحها امكانية السيارة إلى مسافة 52 كيلومتر، كما تخطط فورد لاطلاق هذه النسخة بمحرك كهربائي يبلغ 218 حصانا اي 160 كيلووات، مع بطارية سعة 64 كليووات، ومدى للسير يصل إلى 325 كيلومتر، وذلك خلال الصيف القادم.