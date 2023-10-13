فلسطين .. كتيبة طولكرم تستهدف معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص

أفادت شبكة القدس الإخبارية بأن كتيبة طولكرم التابعة سرايا القدس استهدفت معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص ضمن معركة طوفان الأقصى.

وهاجمت كذلك مجموعة مقاتلين فلسطينيين حاجز حوارة جنوب نابلس، واندلاع اشتباكات مسلحة بالمكان.

كما تم يستهدف قوات الاحتلال على الجدار الفاصل قرب قرية عربونة شرق جنين.

وذكرت كتائب القسام في جنين قائلة : يخوض مجاهدونا مع فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة تستهدف الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة الجنين بحسب شبكة القدس الإخبارية .

وأشارت سرايا القدس الي ان مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في غلاف مستوطنات جنين.