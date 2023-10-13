عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. كتيبة طولكرم تستهدف معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص

ارشيفي
ارشيفي

أفادت شبكة القدس الإخبارية بأن كتيبة طولكرم التابعة سرايا القدس  استهدفت معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص ضمن معركة طوفان الأقصى.

وهاجمت كذلك مجموعة مقاتلين فلسطينيين حاجز حوارة جنوب نابلس، واندلاع اشتباكات مسلحة بالمكان.

كما تم  يستهدف قوات الاحتلال على الجدار الفاصل قرب قرية عربونة شرق جنين.

وذكرت كتائب القسام في جنين قائلة : يخوض مجاهدونا مع فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة تستهدف الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة الجنين بحسب شبكة القدس الإخبارية .

وأشارت سرايا القدس الي ان مقاتليها  يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في غلاف مستوطنات جنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

لا نخشاكم وسنحاربكم.. حزب الله يوجه تحذيرات خطيرة إلى أمريكا وإسرائيل

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال تطالب عائلة منفذ عملية القدس بإخلاء منزلهم فورا

سرايا القدس تعلن مسئوليتها عن قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت بالصواريخ

ترشيحاتنا

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

رغم إعلان واشنطن دعم إسرائيل عسكريًا.. البيت الأبيض يرفض دعوات تهجير سكان غزة

ألمانيا: محادثات مع مصر والأمم المتحدة حول المناطق الأمنة في غزة

عاجل.. قتال عنيف بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين والمستوطنات المحيطة

فلسطين .. كتيبة طولكرم تستهدف معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

فيديو

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ