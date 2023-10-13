عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

أعلن أحمد الطنطاوي، انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة.

وأعلن أحمد طنطاوي، أنه بعد الفشل في الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية، سوف يعلن عن بدء مشروع جديد، قائلا: "آن الأوان لثورة 25 يناير أن يتبلور لها مشروعا سياسيا".

وأوضح "الطنطاوي": "لدينا ١٤ يوما للتشاور مع مؤيدينا للتشاور على الخطوة المقبلة".

وتابع: الخيار الأول هو الحفاظ على طنطاوي وحملته ولا نرهقه في تفصيلات يومية، وأنا أحترم هذا الاتجاه لكن لا أقبل به.

وأردف: الخيار الثاني هو أن نأخذ حقنا بأيدينا، وهذا مرفوض بنفس درجة رفض الخيار الأول وأشد، مؤكدا أن أي قول وفعل لهذا المشروع موافقا للدستور والقانون.

واستطرد: الرأي الراجح حتى الآن هو مشروع مكتمل له ٤ مستويات: تنظيم سياسي وتحالف واسع ومشروع إجرائي لا إنشائي، وسوف تعلن تفاصيل خلال أسبوعين، وستعتبر مسودة مشروع إنقاذ وطني.

واعترفت حملة أحمد الطنطاوي، بفشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بحزب المحافظين.

وأعلن محمد أبو الديار المنسق العام لحملة أحمد الطنطاوي الانتخابية، حصوله على حوالي 14 ألف توكيلا فقط، وهو ما يعني عدم استكمال التأييدات اللازمة.

يشار إلى أن ضمن أولى خطوات الترشح أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

جمع 14 ألف توكيلا فقط| أحمد طنطاوي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

ترشيحاتنا

استشهاد مصور وكالة رويترز في جنوب لبنان

الصحة العالمية: عمليات الإخلاء القسري «عقوبة إعدام» لمرضى غزة

جمع 14 ألف توكيلا فقط| أحمد طنطاوي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية

لحظة إصابة صحفية بجنوب لبنان في العدوان الإسرائيلي | شاهد

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

دعاء يوم الجمعة للزوج .. احرصي على هذه الكلمات في يوم الاستجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

أفضل 5 زيوت تقليدية للعناية بالشعر المجعد

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ