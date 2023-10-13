جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

أعلن أحمد الطنطاوي، انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة.

وأعلن أحمد طنطاوي، أنه بعد الفشل في الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية، سوف يعلن عن بدء مشروع جديد، قائلا: "آن الأوان لثورة 25 يناير أن يتبلور لها مشروعا سياسيا".

وأوضح "الطنطاوي": "لدينا ١٤ يوما للتشاور مع مؤيدينا للتشاور على الخطوة المقبلة".

وتابع: الخيار الأول هو الحفاظ على طنطاوي وحملته ولا نرهقه في تفصيلات يومية، وأنا أحترم هذا الاتجاه لكن لا أقبل به.

وأردف: الخيار الثاني هو أن نأخذ حقنا بأيدينا، وهذا مرفوض بنفس درجة رفض الخيار الأول وأشد، مؤكدا أن أي قول وفعل لهذا المشروع موافقا للدستور والقانون.

واستطرد: الرأي الراجح حتى الآن هو مشروع مكتمل له ٤ مستويات: تنظيم سياسي وتحالف واسع ومشروع إجرائي لا إنشائي، وسوف تعلن تفاصيل خلال أسبوعين، وستعتبر مسودة مشروع إنقاذ وطني.

واعترفت حملة أحمد الطنطاوي، بفشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بحزب المحافظين.

وأعلن محمد أبو الديار المنسق العام لحملة أحمد الطنطاوي الانتخابية، حصوله على حوالي 14 ألف توكيلا فقط، وهو ما يعني عدم استكمال التأييدات اللازمة.

يشار إلى أن ضمن أولى خطوات الترشح أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.