أستاذ قانون دستوري: ما قام به أحمد الطنطاوي كارثة انتخابية

علق اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، على ضبط وزارة الداخلية 8 من أعضاء حملة أحمد طنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الخاصة بالترشح للرئاسة .

وقال طارق خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم”، المذاع على قناة “ تن ” :"ما حدث فضيحة وكارثة انتخابية ، يبدو أن المرشح المحتمل احمد الطنطاوي لا يعلم قيمة مصر".

وأضاف طارق خضر:" أحمد طنطاوي لا يعلم بأنه كان يحاول الدخول إلى انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية".

ولفت إلى أن ما قام به أحمد الطنطاوي يثبت بأن وزارة الداخلية تقوم بدورها على أفضل وجه، من خلال الحفاظ على الأمن العام، معقبًا: “ما حدث من المدعو أحمد طنطاوي إخلال جسيم بالأمن العام، حيث قام بتزوير 594 توكيل مزور”.