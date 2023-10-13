عبر مصر .. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ بأنه طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة تصل إلى مدينة العريش المصرية ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن جانبه؛ أوضح سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات ، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

كما أكد أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأضاف الشامسي، أن دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

كما نوه بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.