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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل.. وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

عنتر هلال
عنتر هلال

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

طمأن الشاعر عنتر هلال متابعيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

 

8 أسابيع عرض.. فيلم "وش في وش" يتخطى 30 مليون جنيه إيرادات

خلال ٨ أسابيع عرض استطاع فيلم "وش في وش" تحقيق إيرادات تتخطى ٣٠ مليون جنيه في السينمات المصرية، بعد أن حقق هذا الأسبوع إيرادات وصلت لمليون ونصف، وبجانب نجاحه في الإيرادات حظي أيضًا الفيلم بالعديد من الإشادات النقدية التي جاءت سواء من صناع السينما أو الجمهور العادي.

 

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، تفاصيل دوره في فيلمه الجديد الخميس اللي جاي، والمنتظر عرضه في الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

 

موقفه مش لطيف.. رسالة نارية لـ لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

حلت لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من منير، وهو ما أثار ضجة خلال الفترة الماضية.

 

يا رب احميهم واحفظهم .. هنا الزاهد تدعم القضية الفلسطينية

نشرت الفنانة هنا الزاهد منشورا تدعم فيه القضية الفلسطينية بعد تفاقم الأزمة التى حدثت فى الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري.

الأخبار المحلية الحالة الصحية الساعات الماضية السينمات المصرية الشاعر عنتر هلال الفترة الماضية العرض السينمائي الفنانة هنا الزاهد الفنان شريف منير

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