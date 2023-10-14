موهبة آرسنال.. من هو كامرون إسماعيل "مفاجأة" منتخب مصر؟

شهدت قائمة منتخب مصر للشباب، لمعسكر أكتوبر، تواجد كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي آرسنال الانجليزي، بعدما نجحت الجهود التي بذلها الجهاز الفني لضمه للمنتخب الوطني، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.

وجاء انضمام كامرون إسماعيل بعد فترة من المحادثات من جانب المنتخب واتحاد الكرة مع اللاعب وأسرته.



من هو كاميرون إسماعيل موهبة آرسنال المنضم لمنتخب مصر؟



وُلد كاميرون إسماعيل 22 نوفمبر عام 2006، ويمتلك اللاعب 3 جنسيات (المصرية والنيجيرية والإنجليزية).

وتعود أصول كاميرون إسماعيل المصرية من ناحية الأم، إذ انضم اللاعب إلى صفوف آرسنال في عمر 15 عاما، وتم تصعيده للمشاركة “مؤخرا” مع الفريق تحت 18 عاما .

ويلعب كاميرون إسماعيل في مركز الظهير الأيسر، حيث يتميز اللاعب بالسرعة والمراوغة والتمريرة الدقيقة.



قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر:



في حراسة المرمى: حازم جمال، عبد المنعم تامر، محمد المنشاوي، أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل، مهاب سامي، حسن أبو المعاطي، معتز محمد، عبد العزيز سعيد، أحمد مجدي، أحمد عابدين، محمد نبيه، حماده صلاح، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، محمد إبراهيم.

الوسط: مروان محمود، عبد الرحمن كتكوت، محمد السيد، محمد عبد الناصر، أحمد خضري، يوسف عفيفي، يوسف أحمد حسن، عمر ياسر، أحمد خالد، عمر خضر، يحيى هشام، هادي عامر، كريم حامد، فتحي عموري، عمرو خالد.

الهجوم: حسن صابر، محمد زعلوك، كريم سعيد.