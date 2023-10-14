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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو محمود ياسين يحيى الذكرى الثالثة لوالده بكلمات مؤثرة

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

نشر الفنان عمرو محمود ياسين ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحيى فيه الذكرى السنوية الثالثة لرحيل والده الفنان محمود ياسين. 

وقال عمرو محمود ياسين : “الذكرى السنوية الثالثة  لرحيل الوالد الغالي رحمة الله عليه... أسألكم  الدعاء”.

عمرو محمود ياسين

حفيد محمود ياسين 

وقد أحيا محمود عمرو ياسين، ذكرى وفاة جده الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمود عمرو ياسين، صورة  له من الطفولة تجمعة مع جده الراحل الفنان محمود ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وعلق قائلًا: "اليوم الذكرى الثالثة على رحيل من جعلني انطق اسمي بفخر.. أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لجدي".

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محمود ياسين 

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير محمود ياسين ، والذى يعد واحدا من أهم الممثلين فى التاريخ المصري ، حيث قدم مايقرب من 300 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون .

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، و كان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملكا لشركة القناة.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية انتقل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرجفيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق.

ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهوالوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

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