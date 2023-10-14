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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يصل بورسعيد لبدء جولته بعدد من مشروعات المحافظة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ديوان محافظة بورسعيد لبدء جولته التفقدية لعدد من مشروعات المحافظة بالمنطقة الصناعية.

ويرافقه وزير التنمية هشام آمنة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من المسئولين.

وتشهد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.

ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، ويضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.

كما تضم المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، بإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار.

وتضم المنطقة الصناعية مصنعا لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد.

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