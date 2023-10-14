مدبولي يفتتح المركز التكنولوجي الخدمي في بورسعيد .. صور

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المركز التكنولوجي المطور للخدمات بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد .

وتفقد مدبولي المركز التكنولوجي واستمع لشرح حول ما يقدمه المركز من خدمات .

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتي تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.



ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، و يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.

و تضم المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، بإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار.



وتضم المنطقة الصناعية مصنعا لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد.