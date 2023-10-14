محمد صلاح ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. كم يتقاضى الفرعون؟

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، التي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في الصدارة بقيمة 260 مليون دولار، متفوفا بفارق كبير عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، الذي حل في المركز الثاني بـ 115 مليون دولار.

وتواجد محمد صلاح في المركز السابع بـ 53 مليون دولار.



أعلى 11 لاعباً أجراً في العالم لعام 2023



1. كريستيانو رونالدو – النصر – 260 مليون دولار

2. ليونيل ميسي – إنتر ميامي – 135 مليون دولار

3. نيمار – الهلال – 112 مليون دولار

4. كيليان مبابي – باريس سان جيرمان – 110 ملايين دولار

5. كريم بنزيما – الاتحاد – 106 مليون دولار

6. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 58 مليون دولار

7. محمد صلاح – ليفربول – 53 مليون دولار

8. ساديو ماني – النصر – 52 مليون دولار

9. كيفن دي بروين – مانشستر سيتي – 39 مليون دولار

10. هاري كين – بايرن ميونخ – 36 مليون دولار

11. روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة – 34 مليون دولار



محمد صلاح يخسر جائزة مهمة



في سياق آخر، خسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة "‘إكس"، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.

ونافس سون هيونج على الجائزة كل من:

محمد صلاح (ليفربول) - - كيران تريبير (نيوكاسل) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) - جارود بوين (وست هام).

وخاض محمد صلاح 4 مباريات بقميص ليفربول الشهر الماضي في البريميرليج، سجل هدفين وصنع مثلهما، بجانب صناعة 11 فرصة لزملائه، وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

يذكر أن جيمس ماديسون، لاعب فريق توتنهام، فاز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح رفقة منتخب مصر حاليا، استعدادا لمواجهة الجزائر وديا، الإثنين المقبل، في الإمارات.

وتغلب منتخب على زامبيا بهدف دون رد "وديا"، الخميس الماضي، سجله حمدي فتحي المحترف في صفوف الوكرة القطري، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بعد أسيست رائع من أحمد سيد زيزو.