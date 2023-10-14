عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. كم يتقاضى الفرعون؟

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، التي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في الصدارة بقيمة 260 مليون دولار، متفوفا بفارق كبير عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، الذي حل في المركز الثاني بـ 115 مليون دولار.
وتواجد محمد صلاح في المركز السابع بـ 53 مليون دولار.
 

أعلى 11 لاعباً أجراً في العالم لعام 2023


1. كريستيانو رونالدو – النصر – 260 مليون دولار
2. ليونيل ميسي – إنتر ميامي – 135 مليون دولار
3. نيمار – الهلال – 112 مليون دولار
4. كيليان مبابي – باريس سان جيرمان – 110 ملايين دولار
5. كريم بنزيما – الاتحاد – 106 مليون دولار
6. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 58 مليون دولار
7. محمد صلاح – ليفربول – 53 مليون دولار
8. ساديو ماني – النصر – 52 مليون دولار
9. كيفن دي بروين – مانشستر سيتي – 39 مليون دولار
10. هاري كين – بايرن ميونخ – 36 مليون دولار
11. روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة – 34 مليون دولار


محمد صلاح يخسر جائزة مهمة


في سياق آخر، خسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.
وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة "‘إكس"، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.
ونافس سون هيونج على الجائزة كل من:
محمد صلاح (ليفربول) - - كيران تريبير (نيوكاسل) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) - جارود بوين (وست هام).
وخاض محمد صلاح 4 مباريات بقميص ليفربول الشهر الماضي في البريميرليج، سجل هدفين وصنع مثلهما، بجانب صناعة 11 فرصة لزملائه، وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.
يذكر أن جيمس ماديسون، لاعب فريق توتنهام، فاز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.
ويتواجد محمد صلاح رفقة منتخب مصر حاليا، استعدادا لمواجهة الجزائر وديا، الإثنين المقبل، في الإمارات.
وتغلب منتخب على زامبيا بهدف دون رد "وديا"، الخميس الماضي، سجله حمدي فتحي المحترف في صفوف الوكرة القطري، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بعد أسيست رائع من أحمد سيد زيزو.

صلاح محمد صلاح فوربس ليفربول رونالدو ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسئولية أي خطوة قد يقوم بها ‎حزب الله

مسافة السكة.. استعدادات مؤسسة «أبو العينين» بقافلة الدعم لشعب فلسطين| صور

ارتفاع عدد شهداء الضفة.. الاحتلال يواجه الفلسطينين بالقتل والإبادة في كل مكان

الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية في غزة مهددة بالنفاد

طمنوني على ماما.. طفلة فلسطينية تسأل عن مصير والدتها بعد قصف منزلهم في غزة

إيران: الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب العنصرية.. معرض فرانكفورت للكتاب يلغى تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

فيديو

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ