مياه الشرب بالشرقية تنتهي من تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم ، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام فرع الشركة بمركز ومدينة منيا القمح بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قري وشوارع المدينة كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط.