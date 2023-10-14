عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالشرقية تنتهي من تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم ، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

الشرقية.. إقبال كبير على حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين| فيديو

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام فرع الشركة بمركز ومدينة منيا القمح بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قري وشوارع المدينة كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط.

أهمية الحفاظ على البيئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات للمواطنين الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى المدن والأحياء المشروعات التنموية حملة التبرع بالدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

محادثات مكثفة بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية بشأن قطاع غزة

رد رسمي.. إيران تكشف حقيقة الحكم بجلد كريستيانو رونالدو

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

بالزي الفلسطيني.. أصالة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ