الشرقية.. إقبال كبير على حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين| فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من توافد أهالي محافظة الشرقية؛ للمشاركة في حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، ضمن المبادرة التي تنظمها حياة كريمة.

وأكد أهالي محافظة الشرقية تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق في أكبر حملة للتبرع بالدم.

وشهدت المحافظة إقبالا كبيرا من الأهالي؛ للمشاركة في حملة تبرع بالدم، تنظمها مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقالت إحدى المتبرعات: "جيت النهارده للتبرع بالدم لأهالينا في فلسطين، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، ولازم ندعمهم؛ لأننا أشقاء".

وقالت إحدى المتبرعات المشاركة في تنظيم حملة التبرع بالدم،: "الإقبال كبير، وفيه ناس كتيرة اتبرعت للحملة".

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.