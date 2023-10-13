الإسماعيلية .. إقبال كبير من المواطنين على حملة التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات لتوافد أهالي الإسماعيلية للمشاركة في حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، ضمن المبادرة التي تنظمها حياة كريمة.

أكد أهالي محافظة الإسماعيلية تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق في أكبر حملة للتبرع بالدم.

شهدت المحافظة إقبال كبير من الأهالي للمشاركة في حملة تبرع بالدم تنظمها حياة كريمة والتحالف الوطني.



وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

